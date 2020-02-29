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محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 15 عراقيا فى مصادمات بين الأمن ومتظاهرين

السبت 29/فبراير/2020 - 09:36 ص
العراق
العراق
وكالات
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أعلن عضو بمفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم السبت، عن أن متظاهرا قُتل وأصيب 14 آخرون في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد.

وقال فاضل الغراوي، في تصريح صحفي، إن متظاهرا قُتل وأصيب 14 آخرون في التصادمات التي شهدتها ساحة الخلاني يوم أمس الجمعة ومن كلا الجانبين.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الخامس على التوالي في عدد من المحافظات العراقية من بينها العاصمة بغداد في مشهد غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث أوقع أكثر من 600 قتيل ونحو 27 مصابا للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم غد الأحد، جلسة لحسم قضية المصادقة على الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.

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