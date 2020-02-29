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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 47 وفاة و427 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى الصين

السبت 29/فبراير/2020 - 09:31 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أنها تلقت تقارير عن 427 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و47 حالة وفاة أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء الصين إلى 2838 وفاة و79389 إصابة حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن مقاطعة "هوبي"، مركز انتشار الفيروس بوسط الصين، سجلت 423 حالة إصابة مؤكدة و45 حالة وفاة من بين إجمالي الحالات المسجلة أمس، فيما تم تسجيل 4 إصابات خارج مقاطعة "هوبي" وحالتي وفاة في بكين وخنان.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 248 حالة إصابة مشتبه في إصابتها أمس، فيما غادر المستشفيات خلال اليوم نفسه 2885 شخصا بعد تماثلهم للشفاء، وانخفض عدد حالات الإصابة بالفيروس ممن هم في حالات خطيرة بواقع 288 حالة لتصل إلى 7664 حالة.

وأوضحت اللجنة أن 658587 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين تم تعقبهم، مايزال 58233 منهم تحت الملاحظة الطبية، فيما غادر إجمالي 39049 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وبنهاية أمس، تم تسجيل 94 حالة إصابة مؤكدة بينها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و34 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 30 شخصا في هونج كونج، 8 في ماكاو، و9 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وأعلنت سلطات منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أنها ستفرض حجرا صحيا إلزاميا على الأشخاص الذين سافروا إلى إيطاليا أو إيران خلال الـ14 يوما الماضية قبل دخولهم إلى المنطقة بدءا من ظهر اليوم السبت.

وفي سياق متصل، اكتشف باحثون صينيون فيروس كورونا الجديد في دموع وإفرازات الملتحمة لمريض مصاب بالفيروس، حيث أجرى فريق بحثي من المستشفى الأول التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ بشرقي الصين دراسة على عينات تم جمعها من 30 مريضا تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد خلال الفترة بين 26 يناير إلى 9 فبراير في المستشفى.

ومن بين العينات، ظهرت نتيجة اختبار إيجابية لعينتين من الدموع وإفرازات الملتحمة لمريض واحد مصاب بالتهاب الملتحمة، بينما أظهرت 58 عينة من المرضى الآخرين نتائج سلبية.

وقال شن يه نائب رئيس المستشفى إنه من خلال العلاج المضاد للفيروسات، تحسن التهاب الملتحمة لدى المريض مع نتائج سلبية في العينين، وأضاف أن الدراسة تؤكد وجود خطر من انتقال فيروس كورونا عن طريق العينين، وأن الجهاز التنفسي قد لا يكون الطريقة الوحيدة لانتشار الفيروس، مشيرا إلى أهمية ارتداء العاملين الطبيين نظارات الوقاية الطبية إلى جانب الأقنعة الواقية عندما يقومون بفحص الحالات المشتبه بإصابتها.

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