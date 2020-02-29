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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يحذر من خطورة التصعيد العسكرى فى سوريا

السبت 29/فبراير/2020 - 09:29 ص
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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دعا أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، كل الأطراف المتصارعة على الأرض السورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

وحذر أبوالغيط- في بيان- من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية، والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للازمة السورية، وتداعيات هذا الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكل نموذجًا صارخا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات.

وشدد على أهمية التزام كل الأطراف بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار.

وأكد أبوالغيط في هذا السياق مسئولية مجلس الأمن في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري.

ونقل المصدر عن الأمين العام دعوته لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.

كما شدد على أن اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى المزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء.

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