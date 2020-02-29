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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: لا إصابات جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:27 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن عدم وجود حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوكيل المساعد بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف- في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة- إن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعد والمجهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أن فريقًا طبيًا في جميع التخصصات يشرف على علاجهم، وأن جميع إمكانيات وزارة الصحة الكويتية مسخرة لمتابعة حالتهم الصحية.

وأهابت في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلى 45 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين، موضحة أن الحالتين من المخالطين القادمين من إيران، قبل الإعلان عن ظهور إصابات بالفيروس.

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