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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو لحل مشكلة «إدلب» السورية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:23 ص
تشانج جيون
تشانج جيون
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حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانج جيون"، الأطراف المعنية على السعي إلى إيجاد حل شامل وطويل الأمد لمشكلة "إدلب" السورية عبر الحوار والمفاوضات.

وقال جيون، في كلمة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول سوريا، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت، إن "الصين تتابع عن كثب التطورات في إدلب، وإن مشكلة إدلب تنبع من سيطرة القوات الإرهابية عليها".

وأضاف أنه ينبغي الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها في هذه العملية، وأن مجلس الأمن يجب أن يتصرف بطريقة نزيهة وموضوعية وشاملة لتهيئة ظروف مواتية للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية السورية.

وتابع، إن القضاء على قوى الإرهاب يعد من المتطلبات الضرورية لاستعادة السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة، وأن الجماعات الإرهابية المدرجة في القائمة يجب مكافحتها بحزم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، وإزالة الملاذ الذي أنشأته القوات الإرهابية في سوريا.

وأشار جيون: "ينبغي أن تكون عمليات مكافحة الإرهاب حذرة، ولا تضر بالمدنيين"، منوها إلى ضرورة التحقيق في الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، وقطع قنوات تزويد المنظمات الإرهابية بالأسلحة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الفرار إلى دول أو مناطق أخرى لمواصلة أنشطتهم الإرهابية.

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