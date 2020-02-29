الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: انخفاض الحرارة 4 درجات

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء تشهد دفئا خلال الفترة الحالية، ولكن هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم والغد بمعدل 4 درجات عن الأمس.وحذر شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، المواطنين من تخفيف الملابس بسبب التقلبات الجوية ما بين ارتفاع وانخفاض، مؤكدا أن أي تخفيف في الملابس سيجعلنا نصاب بنزلات البرد.وأضاف، أنه من الوارد حدوث تقلبات جوية سريعة في هذه الفترة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، محذرًا أيضًا من القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر.