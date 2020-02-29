«A Separation» بنادي سينما جزويت الإسكندرية اليوم

يعرض بنادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ السادسة مساء اليوم٬ الفيلم الروائي الطويل "A Separation" أو "إنفصال" للمخرج أصغر فرهادي، وهو إنتاج إيراني 2011 وتبلغ مدة عرضه 123 دقيقة.قصة الفيلم حول نادر الذي يعاني بعد انفصاله عن زوجته سيمين، لرفضه طلبها بالهجرة والعمل بالخارج، فيعاني هو الوحدة ورعايته لوالده المُسن المصاب بالزهايمر، فيلجأ للاستعانة بخادمة لمساعدته في رعاية والده وتدبير شؤون المنزل، لكن يقع خلاف حاد بينهما، فيحدث ما لا يحمد عقباه.كانت الخادمة قد جاءت للعمل لدي نادر دون أن تخبر زوجها٬ وفي إحدي المرات وكانت منشغلة في أعمال المنزل٬ يخرج والد نادر إلى الشارع٬ وعندما تحاول الخادمة إرجاعه٬ تصدمها سيارة فتجهض حملها، هنا يصل النزاع إلى المحكمة٬ فبينما تصر الخادمة على أن نادر قد ضربها ما أدى لفقدانها الحمل٬ تزورها "سيمين" لتتبين منها الحقيقة٬ وتكشف نهاية الفيلم عن أن "نادر" برئ من إجهاض الخادمة.