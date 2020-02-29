رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يساند حذف السودان من قائمة الإرهاب

السبت 29/فبراير/2020 - 09:19 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
قالت فيرجيني باتو هنريكسون، المتحدثة في مكتب منسق السياسات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل يواصل دعم الجهود الرامية لحذف السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضافت هنريكسون، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم المحرز مؤخرًا، في النقاشات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، في هذا الملف.

جاءت التصريحات قبل ساعات من محادثات مرتقبة، اليوم السبت وغدا الأحد، بين بوريل، وكبار المسؤولين السودانيين في الخرطوم.

وردا على سؤال حول رسالة المسؤول الأوروبي إلى الخرطوم، قالت المتحدثة إن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في لعب دور نشط في دعم وتوطيد الانتقال السياسي في السودان، لمرافقته في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والبقاء إلى جانب الشعب السوداني في سعيه نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار.

كانت الولايات المتحدة قد أدرجت في عام 1993 السودان في قائمة الإرهاب بعد عامين من استقباله زعيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي قتلته القوات الامريكية في باكستان عام 2011.

موضوعات متعلقة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم اليابانى «البحر الداخلى» ببيت السنارى الأربعاء

«A Separation» بنادي سينما جزويت الإسكندرية اليوم

ندوة «بيتهوفن سيمفونيته الخامسة» بجاليرى أبونتو.. اليوم

جمال الشاعر فى أمسية شعرية بأوبرا الإسكندرية