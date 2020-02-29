اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة العديسات في الأقصر

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، قصر ثقافة حاجر العديسات قبلي بمنطقة الندافين، التابعة لمركز الطود، جنوب الأقصر، بعد إنهاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، استعداداتها لافتتاحه، إذ يحوي مكتبة عامة، وأخرى للطفل، بالإضافة إلى قاعات نوادي التكنولوجيا، ومسرح، ونادي للمرأة، وقاعة للفنون التشكيلية.وافتتح وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء أمس، مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول، الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي، خلال الفترة من 28 فبراير، حتى 4 مارس علي أرض محافظة قنا، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب.