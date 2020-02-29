«طلعت مصطفى» أرباح بالمليارات ومكاسب ضخمة للمساهمين

يترقب مستثمرو البورصة مطلع كل عام، إعلان الشركات عن نتائجها المالية لتحديد قرارها الاستثماري بالشراء أو البيع في الأسهم المقيدة، وتباينت النتائج بمختلف القطاعات هذا العام إلا أن مجموعة هشام طلعت مصطفى واصلت تحقيق أرباح بالمليارات، وتوزيع الملايين على المساهمين فضلا عن تحقيق السهم أفضل أداء بين القطاع العقارى.

طلعت مصطفى

◄ أرباح طلعت مصطفى

واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق زيادة ضخمة في الأرباح عاماً بعد الآخر، ففي آخر 4 أعوام حققت المجموعة ارتفاعا كبيرا في الأرباح من 0.83 مليار جنيه عام 2016 إلى 1.4 مليار جنيه عام 2017 إلى 1.7 مليار جنيه عام 2018 إلى 1.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 9.8%، كما بلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه في 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%.



وتمتلك مجموعة هشام طلعت أرباحاً محتجزة تصل إلى 8.3 مليار جنيه خلال عام 2019 بنسبة نمو 22.7%.



ونجحت مجموعة هشام طلعت مصطفى في تحقيق نسبة صافى ربح مناسب نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف، وهو ما يعزز من قدرة المجموعة على استيعاب التغيرات في الأسعار، رغم وجود خسائر فروق عملة خلال عام 2019 بلغت 148 مليون جنيه نتيجة إعادة تقييم الوديعة بالدولار الأمريكى في ضوء تحسن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي من 17.84 جنيه في 31 ديسمبر لعام 2018 إلى 16.04 جنيه في 31 ديسمبر لعام 2019. واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق زيادة ضخمة في الأرباح عاماً بعد الآخر، ففي آخر 4 أعوام حققت المجموعة ارتفاعا كبيرا في الأرباح من 0.83 مليار جنيه عام 2016 إلى 1.4 مليار جنيه عام 2017 إلى 1.7 مليار جنيه عام 2018 إلى 1.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 9.8%، كما بلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه في 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%.وتمتلك مجموعة هشام طلعت أرباحاً محتجزة تصل إلى 8.3 مليار جنيه خلال عام 2019 بنسبة نمو 22.7%.ونجحت مجموعة هشام طلعت مصطفى في تحقيق نسبة صافى ربح مناسب نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف، وهو ما يعزز من قدرة المجموعة على استيعاب التغيرات في الأسعار، رغم وجود خسائر فروق عملة خلال عام 2019 بلغت 148 مليون جنيه نتيجة إعادة تقييم الوديعة بالدولار الأمريكى في ضوء تحسن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي من 17.84 جنيه في 31 ديسمبر لعام 2018 إلى 16.04 جنيه في 31 ديسمبر لعام 2019.

طلعت مصطفى

◄ أصول ضخمة

كما تمتلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة أيضاً أصولا ضخمة بلغت 104 مليارات جنيه تقريباً، وبلغ صافى النقدية حوالى 3.2 مليار جنيه، حيث بلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالى 7.9 مليار جنيه، في حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى 4.7 مليار جنيه، بحيث تمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمى الشركة الأم 1 إلى 6.6، وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالى للشركة، وتدنى مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.



طلعت مصطفى