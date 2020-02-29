«طلعت مصطفى» أرباح بالمليارات ومكاسب ضخمة للمساهمين
السبت 29/فبراير/2020 - 09:05 ص
يترقب مستثمرو البورصة مطلع كل عام، إعلان الشركات عن نتائجها المالية لتحديد قرارها الاستثماري بالشراء أو البيع في الأسهم المقيدة، وتباينت النتائج بمختلف القطاعات هذا العام إلا أن مجموعة هشام طلعت مصطفى واصلت تحقيق أرباح بالمليارات، وتوزيع الملايين على المساهمين فضلا عن تحقيق السهم أفضل أداء بين القطاع العقارى.
طلعت مصطفى
◄ أرباح طلعت مصطفى
واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق زيادة ضخمة في الأرباح عاماً بعد الآخر، ففي آخر 4 أعوام حققت المجموعة ارتفاعا كبيرا في الأرباح من 0.83 مليار جنيه عام 2016 إلى 1.4 مليار جنيه عام 2017 إلى 1.7 مليار جنيه عام 2018 إلى 1.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 9.8%، كما بلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه في 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%.
وتمتلك مجموعة هشام طلعت أرباحاً محتجزة تصل إلى 8.3 مليار جنيه خلال عام 2019 بنسبة نمو 22.7%.
ونجحت مجموعة هشام طلعت مصطفى في تحقيق نسبة صافى ربح مناسب نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف، وهو ما يعزز من قدرة المجموعة على استيعاب التغيرات في الأسعار، رغم وجود خسائر فروق عملة خلال عام 2019 بلغت 148 مليون جنيه نتيجة إعادة تقييم الوديعة بالدولار الأمريكى في ضوء تحسن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي من 17.84 جنيه في 31 ديسمبر لعام 2018 إلى 16.04 جنيه في 31 ديسمبر لعام 2019.
واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق زيادة ضخمة في الأرباح عاماً بعد الآخر، ففي آخر 4 أعوام حققت المجموعة ارتفاعا كبيرا في الأرباح من 0.83 مليار جنيه عام 2016 إلى 1.4 مليار جنيه عام 2017 إلى 1.7 مليار جنيه عام 2018 إلى 1.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 9.8%، كما بلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه في 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%.
وتمتلك مجموعة هشام طلعت أرباحاً محتجزة تصل إلى 8.3 مليار جنيه خلال عام 2019 بنسبة نمو 22.7%.
ونجحت مجموعة هشام طلعت مصطفى في تحقيق نسبة صافى ربح مناسب نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف، وهو ما يعزز من قدرة المجموعة على استيعاب التغيرات في الأسعار، رغم وجود خسائر فروق عملة خلال عام 2019 بلغت 148 مليون جنيه نتيجة إعادة تقييم الوديعة بالدولار الأمريكى في ضوء تحسن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي من 17.84 جنيه في 31 ديسمبر لعام 2018 إلى 16.04 جنيه في 31 ديسمبر لعام 2019.
طلعت مصطفى
◄ أصول ضخمة
كما تمتلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة أيضاً أصولا ضخمة بلغت 104 مليارات جنيه تقريباً، وبلغ صافى النقدية حوالى 3.2 مليار جنيه، حيث بلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالى 7.9 مليار جنيه، في حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى 4.7 مليار جنيه، بحيث تمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمى الشركة الأم 1 إلى 6.6، وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالى للشركة، وتدنى مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.
كما تمتلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة أيضاً أصولا ضخمة بلغت 104 مليارات جنيه تقريباً، وبلغ صافى النقدية حوالى 3.2 مليار جنيه، حيث بلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالى 7.9 مليار جنيه، في حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى 4.7 مليار جنيه، بحيث تمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمى الشركة الأم 1 إلى 6.6، وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالى للشركة، وتدنى مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.
طلعت مصطفى
◄ مكاسب للمساهمين
قررت مجموعة طلعت مصطفى وفقا للمادة 55 من النظام الأساسى للشركة، توزيع 500.4 مليون جنيه على المساهمين عن عام 2019، في الوقت ذاته حافظ السهم على أدائه القوى خلال عام 2019 رغم التغيرات الاقتصادية التي ما زالت تؤثر بصورة غير إيجابية على البورصة المصرية، حيث زادت قيمة سعر السهم خلال الفترة من 1 يوليو عام 2017 وحتى 31 ديسمبر عام 2019 بنسبة 3.4% مقابل هبوط في مؤشر الشركات العقارية بنسبة 17.4% في نفس الفترة.
وجاءت تلك الأرباح بعد تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارية وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلية من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة، كما حققت إيرادات من حصتها بفنادق فورسيزون نايل بلازا، شرم الشيخ، سان ستيفانو، النيل كيمبنسكى، نحو 1.603 مليار جنيه عن عام 2019 مقارنة بمبلغ 1.607 مليار جنيه خلال عام 2018.
قررت مجموعة طلعت مصطفى وفقا للمادة 55 من النظام الأساسى للشركة، توزيع 500.4 مليون جنيه على المساهمين عن عام 2019، في الوقت ذاته حافظ السهم على أدائه القوى خلال عام 2019 رغم التغيرات الاقتصادية التي ما زالت تؤثر بصورة غير إيجابية على البورصة المصرية، حيث زادت قيمة سعر السهم خلال الفترة من 1 يوليو عام 2017 وحتى 31 ديسمبر عام 2019 بنسبة 3.4% مقابل هبوط في مؤشر الشركات العقارية بنسبة 17.4% في نفس الفترة.
وجاءت تلك الأرباح بعد تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارية وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلية من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة، كما حققت إيرادات من حصتها بفنادق فورسيزون نايل بلازا، شرم الشيخ، سان ستيفانو، النيل كيمبنسكى، نحو 1.603 مليار جنيه عن عام 2019 مقارنة بمبلغ 1.607 مليار جنيه خلال عام 2018.