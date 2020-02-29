النمسا تحظر دخول القادمين من إيران بسبب كورونا

حظرت الحكومة النمساوية اليوم السبت، دخول المسافرين القادمين من إيران، دخول أراضيها بسبب كورونا.يأتي هذا في أعقاب إعلان إيران، أمس الجمعة، عن تمديد إغلاق كافة المدارس في البلاد لمدة ثلاثة أيام أخرى إثر تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق في البلاد.كما أُصيب عدد من المسئولين الإيرانيين البارزين، آخرهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة والأسرة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل سريع في إيران في الأيام الأخيرة.كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس لجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 388 حالة، والوفيات إلى 34.