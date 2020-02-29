تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم، محاكمة المتهم بالتسبب فى حادث دهس وسط القاهرة، الذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص فى شارع طلعت حرب، وإصابة آخرين.وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بوسط المدينة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين ونقلوا الى المستشفى، فيما قامت أوناش المرور برفع حطام الحادث، واستلمت نيابة قصر النيل، تحريات رجال المباحث التى أشرف عليها مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم، فى واقعة دهس 4 مواطنين بمنطقة وسط البلد؛ حيث أفادت التحريات بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة.ورصدت كاميرات المراقبة بشارع طلعت حرب وسط القاهرة، حادث اصطدام سيارة ملاكى، بمجموعة من الأشخاص، نتيجة للسرعة الزائدة وصعود السيارة أعلى الرصيف، ونتج عنها وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.