أبو الغيط يزور الجزائر للإعداد للقمة 31

يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر في إطار الإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين المقبلة المنتظر عقدها في الجزائر.وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، في بيان صادر عن الأمانة العامة، صباح اليوم السبت، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة - وهي الأولى التي يقوم بها أبوالغيط إلى الجزائر منذ توليه مهام منصبه - لقاء مع عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وجلسة محادثات مع السيد صبري بوقدوم وزير الخارجية.وأوضح أن المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتين في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، كما ستتطرق إلى موعد القمة المقبلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية في 4 مارس.وأضاف زكي أن الزيارة ستستمر لمدة يومين.