رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبو الغيط يزور الجزائر للإعداد للقمة 31

السبت 29/فبراير/2020 - 08:38 ص
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
طباعة
يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر في إطار الإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين المقبلة المنتظر عقدها في الجزائر.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، في بيان صادر عن الأمانة العامة، صباح اليوم السبت، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة - وهي الأولى التي يقوم بها أبوالغيط إلى الجزائر منذ توليه مهام منصبه - لقاء مع عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وجلسة محادثات مع السيد صبري بوقدوم وزير الخارجية.

وأوضح أن المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتين في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، كما ستتطرق إلى موعد القمة المقبلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية في 4 مارس.

وأضاف زكي أن الزيارة ستستمر لمدة يومين.

موضوعات متعلقة

هاشتاج «طنطاوى مات» يتصدر «تويتر» شائعة الوفاة تطارد المشير ولا بيانات رسمية

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم اليابانى «البحر الداخلى» ببيت السنارى الأربعاء

«A Separation» بنادي سينما جزويت الإسكندرية اليوم

ندوة «بيتهوفن سيمفونيته الخامسة» بجاليرى أبونتو.. اليوم

جمال الشاعر فى أمسية شعرية بأوبرا الإسكندرية