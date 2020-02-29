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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء تدريب المجموعة الثانية من «1000 معلم دين مسيحي» بأسيوط اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 08:31 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
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تنطلق، صباح اليوم السبت، بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، أعمال تدريب المجموعة الثانية من مشروع تدريب 1000 معلم دين مسيحي، ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي وذلك لقطاع الصعيد الأوسط، في ورش عمل تستمر لثلاثة أيام، يقودها الفريق التدريبي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

التدريب في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكنيسة القبطية بهذا الخصوص بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أداءهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية، تحت إشراف الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبد الله إبراهيم حنا الخبير ورئيس المكتب الفني بها على التدريب.

كانت المجموعة الأولى من معلمي التربية الدينية المسيحية قد تم تدريبها الأيام الماضية بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة لقطاع الصعيد الأعلى، على أن تجرى عملية تدريب بقية معلمي التربية الدينية المسيحية بأربعة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حتى السادس من أبريل المقبل.

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