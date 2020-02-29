الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.وتتكون الشبورة المائية صباحًا على أغلب الأنحاء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.أما بالنسبة إلى الرياح، فتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة على القاهرة وجنوب الصعيد، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في السواحل الشمالية وجنوب سيناء.أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، فتوقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 20شبين الكوم 11 19طنطا 11 19دمنهور 11 20الإسكندرية 11 20بلطيم 12 19مطروح 12 20السلوم 10 19سيوة 07 20بورسعيد 12 19دمياط 12 19الزقازيق 10 20الإسماعيلية 09 20السويس 12 20العريش 13 20رفح 12 19رأس سدر 10 22نخل 07 19نويبع 16 22طابا 11 19كاترين 06 15الطور 13 21شرم الشيخ 16 24الغردقة 15 26مرسى علم 15 25الفيوم 10 21بنى سويف 10 22المنيا 10 22أسيوط 11 23سوهاج 12 24قنا 11 26الأقصر 10 28أسوان 15 28أبوسمبل 12 27الوادى الجديد 12 27شلاتين 18 27أبو رماد 17 26حلايب 20 25رأس حدربة 18 24