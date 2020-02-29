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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 12 درجة

السبت 29/فبراير/2020 - 07:53 ص
الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على أغلب الأنحاء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

أما بالنسبة إلى الرياح، فتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة على القاهرة وجنوب الصعيد، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، فتوقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20
شبين الكوم 11 19
طنطا 11 19
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 20
بلطيم 12 19
مطروح 12 20
السلوم 10 19
سيوة 07 20
بورسعيد 12 19
دمياط 12 19
الزقازيق 10 20
الإسماعيلية 09 20
السويس 12 20
العريش 13 20
رفح 12 19
رأس سدر 10 22
نخل 07 19
نويبع 16 22
طابا 11 19
كاترين 06 15
الطور 13 21
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 15 26
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 21
بنى سويف 10 22
المنيا 10 22
أسيوط 11 23
سوهاج 12 24
قنا 11 26
الأقصر 10 28
أسوان 15 28
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 12 27
شلاتين 18 27
أبو رماد 17 26
حلايب 20 25
رأس حدربة 18 24

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