قناة مجانية تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلى وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز



يدخل النادي الأهلي مواجهة صعبة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على استاد السلام، اليوم السبت الموافق 29 فبراير، في إطار ذهاب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في ميدانه تريحه قبل موقعة الإياب في جنوب أفريقيا، لكي يتمكن من الصعود للدور الموالي في البطولة الأغلى أفريقياً.وتقام المباراة على استاد السلام، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بتوقيت تونس، والرابعة عصرًا بتوقيت جرينتش.ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على قناة beinsports hd 1، كما تذاع عبر التردد الأرضي للقناة الثانية المجانية.