رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يترأس احتفالية «50 سنة ترنيمة أرثوذكسية»

السبت 29/فبراير/2020 - 07:42 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
طباعة
يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، احتفالية مرور 50 سنة على الترنيمة الأرثوذكسية.

ويقام الحفل مقر مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت الموافق 29 فبراير الجاري، ويشارك في الحفل كورال الأنبا رويس، وكورال القطيع الصغير، وكورال كلمة الحياة، وكورال أغسطينوس.

موضوعات متعلقة

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

خاص.. مجلس الأهلي بالكامل في عزاء مبارك

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

قناة مجانية تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

ندوة «بيتهوفن سيمفونيته الخامسة» بجاليرى أبونتو.. اليوم

جمال الشاعر فى أمسية شعرية بأوبرا الإسكندرية

التفاصيل الكاملة لافتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (صور)

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة