اليوم.. البابا تواضروس يترأس احتفالية «50 سنة ترنيمة أرثوذكسية»

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، احتفالية مرور 50 سنة على الترنيمة الأرثوذكسية.ويقام الحفل مقر مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت الموافق 29 فبراير الجاري، ويشارك في الحفل كورال الأنبا رويس، وكورال القطيع الصغير، وكورال كلمة الحياة، وكورال أغسطينوس.