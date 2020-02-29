جمال الشاعر فى أمسية شعرية بأوبرا الإسكندرية

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الأسكندرية٬ في تمام السابعة من مساء اليوم٬ أمسية شعرية للشاعر والاعلامي الكبير جمال الشاعر، حيث يقدم نخبة متميزة من أعماله الإبداعية التي تتنوع بين الرومانسية والوطنية منها قصائد: «من هذا القمر٬ أنا رجل بلا ماض٬ حوماية العيد٬ السكرتيرة٬ يبدو أننا مختلفان»، وغيرها.يتخلل اللقاء عزف مقطوعات موسيقية لنجوم أوبرا الأسكندرية، لأشهر ألحان أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، منها: «إنت عمري، أمل حياتي، ياليلة العيد، الأطلال، الحب كله، سيرة الحب، طوف وشوف، فات الميعاد، هذه ليلتي، حب إيه، حيرت قلبي معاك، هو صحيح الهوى غلاب، للصبر حدود، إنت الحب، يا ظالمني».يذكر أن جمال الشاعر حصل على بكالوريوس التجارة في عام 1979، ثم درس الإعلام وعمل مذيعًا بإذاعة صوت العرب في عام 1980 وحتى عام 1983، ومذيعًا بالتلفزيون منذ عام 1983، كما عمل قارئًا للنشرة الإخبارية وقدم عددًا من البرامج المتنوعة مثل: «شعر وشعراء، أوبرا، مهرجان رمضان.، أماني وأغاني».كما شغل الشاعر منصب رئيس قسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، وعضو لجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية والشعرية فى القاهرة وبغداد وجدة وغيرها.