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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيسلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بـ«كورونا»

السبت 29/فبراير/2020 - 07:25 ص
وكالات
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ظهرت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) في أيسلندا.

وقالت السلطات في أيسلندا، اليوم السبت، إنه ثبت إصابة رجل في مقتبل العمر كان في شمال إيطاليا قبل وقت قصير بفيروس كورونا، حسبما نشرت واس للأنباء.

وأضافت السلطات أن حالته ليست صعبة، إلا أنه مصاب بأعراض عدوى فيروس كوفيد 19 المتحور، مشيرة إلى انه عزل داخل مستشفى الجامعة الوطنية بالعاصمة ريكيافيك.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 327 حالة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 79251 حالة حتى الآن.

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