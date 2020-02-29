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محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: مستمرون فى التنسيق مع مصر حول الأزمة الليبية

السبت 29/فبراير/2020 - 06:29 ص
الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
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قال مسئول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستمرة في التنسيق مع مصر والإمارات وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ضمن جهود إحلال السلام في ليبيا وتحقيق الاستقرار هناك.

وأضاف المسئول في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي: "ندعم بشدة مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد يوم 19 يناير الماضي، ونؤيد جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا الرامية لوقف إطلاق النار عبر التوسط لإجراء مباحثات محلية مع القادة الليبيين من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة مستقلة والقضاء على تواجد المليشيات الإرهابية داخل الأراضي الليبية".

وشدد المسؤول على ضرورة التمسك بالموقف الدولي الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استمرار دعم المليشيات الإرهابية داخل ليبيا بالسلاح والذخيرة يساعد على تأجيج الصراع.

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