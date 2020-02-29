رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخزانة الأمريكية: نقدر استعداد مصر للتوقيع على اتفاقية سد النهضة

السبت 29/فبراير/2020 - 05:36 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية والري في واشنطن، بشأن صياغة الاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور أمريكا والبنك الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية عن مفاوضات سد النهضة، إنه في الفترة من 27 إلى 28 فبراير 2020، شارك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزيري الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: سهّلت الولايات المتحدة إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.

وتابعت: وفي اجتماعات ثنائية منفصلة، تبادل الوزراء تعليقاتهم على الاتفاق، وتعتقد الولايات المتحدة أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة.

واستكملت: اعتمدت هذه العملية على سبع سنوات سابقة من الدراسات والمشاورات الفنية بين البلدان الثلاثة والاتفاق الناتج - في رأينا-، ينص على حل جميع القضايا المعلقة بشأن ملء وتشغيل السد، وأساس الاتفاقية هو المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاثة في اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015؛ ولا سيما مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول لعدم التسبب في ضرر كبير والتعاون.

واستطردت وزارة الخزانة الأمريكية: نقدر استعداد حكومة مصر للتوقيع على الاتفاقية وتوقيعها بالأحرف الأولى لإثبات التزامها، وندرك أيضًا أن إثيوبيا تواصل مشاوراتها الوطنية ونتطلع إلى اختتام عمليتها في أقرب وقت ممكن لتوفير توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن، تمشيًا مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاق المبادىء؛ ولا سيما مبادئ عدم التسبب في ضرر كبير للبلدان المصب، ولا ينبغي إجراء الاختبار النهائي وملء دون اتفاق.

وأضافت: نلاحظ أيضًا قلق سكان المصب في السودان ومصر بسبب العمل غير المكتمل على التشغيل الآمن للسد والحاجة إلى تنفيذ جميع تدابير السلامة اللازمة للسدود، وفقًا للمعايير الدولية قبل بدء التعبئة، وتؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بالبقاء على اتصال مع الدول الثلاث حتى توقيع الاتفاق النهائي.

واختتمت: نلاحظ أن الاتفاقية الموقعة بشأن السد ستكون تحويلية للمنطقة، مما يؤدي إلى تعاون هام عبر الحدود، وتنمية إقليمية وتكامل اقتصادي، وتحسين حياة أكثر من 250 مليون شخص في مصر وإثيوبيا والسودان، ونحن سعداء بالعمل الهام الذي قامت به البلدان خلال الأشهر الأربعة الماضية، والذي كان ممكنًا فقط بسبب الالتزام القوي بالحوار والتعاون البناءين.

موضوعات متعلقة

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

بسبب «كورونا».. السعودية تعلق دخول مواطنى دول التعاون إلى مكة والمدينة

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لافتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (صور)

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة