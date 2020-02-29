الخزانة الأمريكية: نقدر استعداد مصر للتوقيع على اتفاقية سد النهضة

اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية والري في واشنطن، بشأن صياغة الاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور أمريكا والبنك الدولي.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية عن مفاوضات سد النهضة، إنه في الفترة من 27 إلى 28 فبراير 2020، شارك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزيري الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان.وأضافت الوزارة، في بيان لها: سهّلت الولايات المتحدة إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.وتابعت: وفي اجتماعات ثنائية منفصلة، تبادل الوزراء تعليقاتهم على الاتفاق، وتعتقد الولايات المتحدة أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة.واستكملت: اعتمدت هذه العملية على سبع سنوات سابقة من الدراسات والمشاورات الفنية بين البلدان الثلاثة والاتفاق الناتج - في رأينا-، ينص على حل جميع القضايا المعلقة بشأن ملء وتشغيل السد، وأساس الاتفاقية هو المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاثة في اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015؛ ولا سيما مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول لعدم التسبب في ضرر كبير والتعاون.واستطردت وزارة الخزانة الأمريكية: نقدر استعداد حكومة مصر للتوقيع على الاتفاقية وتوقيعها بالأحرف الأولى لإثبات التزامها، وندرك أيضًا أن إثيوبيا تواصل مشاوراتها الوطنية ونتطلع إلى اختتام عمليتها في أقرب وقت ممكن لتوفير توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن، تمشيًا مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاق المبادىء؛ ولا سيما مبادئ عدم التسبب في ضرر كبير للبلدان المصب، ولا ينبغي إجراء الاختبار النهائي وملء دون اتفاق.وأضافت: نلاحظ أيضًا قلق سكان المصب في السودان ومصر بسبب العمل غير المكتمل على التشغيل الآمن للسد والحاجة إلى تنفيذ جميع تدابير السلامة اللازمة للسدود، وفقًا للمعايير الدولية قبل بدء التعبئة، وتؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بالبقاء على اتصال مع الدول الثلاث حتى توقيع الاتفاق النهائي.واختتمت: نلاحظ أن الاتفاقية الموقعة بشأن السد ستكون تحويلية للمنطقة، مما يؤدي إلى تعاون هام عبر الحدود، وتنمية إقليمية وتكامل اقتصادي، وتحسين حياة أكثر من 250 مليون شخص في مصر وإثيوبيا والسودان، ونحن سعداء بالعمل الهام الذي قامت به البلدان خلال الأشهر الأربعة الماضية، والذي كان ممكنًا فقط بسبب الالتزام القوي بالحوار والتعاون البناءين.