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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

هاشتاج «طنطاوى مات» يتصدر «تويتر».. شائعة الوفاة تطارد المشير ولا بيانات رسمية

السبت 29/فبراير/2020 - 04:41 ص
جريدة الدستور
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تصدر هاشتاج «طنطاوى مات» التريند رقم 1 على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب تعرض المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، لأزمة صحية دخل على آثرها فى جولة مكثفة من العلاج.

وتداول رواد «تويتر» شائعة عن وفاة المشير طنطاوى، مستبقين الحديث عن حالته الصحية حتى تصدر هاشتاج «طنطاوى مات» التريند رقم 1 على موقع التواصل الاجتماعي، وهي مازالت شائعة ولا توجد بيانات رسمية حتى الآن.

وانتشر الهاشتاج بين نشطاء السوشيال ميديا عقب انتهاء عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذي شهد غياب المشير طنطاوي الذي يعاني من أزمة صحية، فيما لم تصدر أسرته أو المستشفى التي يخضع للعلاج بها أي بيانات رسمية عن حالته الصحية حتى الآن.

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