رئيس العامة لانتخابات المهندسين بأسيوط يعلن نتائج التصويت

ظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المستشار سيد حامد أحمد قاسم رئيس اللجنة العامة، والمستشار إبراهيم أحمد عبد الحليم باللجنة العامة والمستشار خالد محمد محمود بخيت مشرف اللجان الفرعية، وبمعاونة 5 قضاة للجان، ولجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية برئاسة المهندس أحمد محمد خليل رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط.أعلن رئيس اللجنة العامة أن، من لهم حق الانتخاب قد بلغوا 11156 مهندس ومهندسة، وأن إجمالي الحضور قد بلغ 1344 مهندس ومهندسة، وإجمالي الأصوات الباطلة 124 صوتًا، بينما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 1220 صوتًا.وأضاف المستشار سيد قاسم أنه، عقب فرز الأصوات تبين فوز المهندس أبو العيون عرفات توني حمدان والمهندس على مصطفى على سيد، والمهندس عمرو إبراهيم مصطفى حسن بالمقاعد الثلاثة للهندسة المدنية بالنقابة الفرعية بأسيوط، فيما فاز المهندس عمرو سيد محمود سيد بمقعد الهندسة الكهربائية بالنقابة الفرعية، وفاز المهندس أسامة محمد سيد علي، والمهندس حسام الدين مصطفى محمد بمقعدي الهندسة الميكانيكية، فيما فاز المهندس حمادة تغيان حسين بمقعد "كيمياء- غزل - تعدين".وقدم رئيس اللجنة العامة الشكر لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية لتعاونها لتذليل كافة العقبات والعمل على إخراج الانتخابات في أبهى صورة لها.