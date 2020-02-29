رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات فيلم «Dolittle» لروبرت داونى جونيور تتجاوز 205 ملايين دولار

السبت 29/فبراير/2020 - 04:53 ص
جريدة الدستور
طباعة
وصلت إيرادات فيلم المغامرة الجديد "Dolittle"، لـ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، إلى 205 ملايين و88 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه بدور العرض المختلفة يوم 17 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 74 مليونا و788 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و130 مليونا و300 ألف دولار أمريكى حول العالم، وكانت قد وصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 175 مليون دولار أمريكى.

والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.


ويدور فيلم "Dolittle" حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

واشتهر الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، بأدائه لشخصية "Iron Man"، فى سلسلة Avengers، وبالرغم من وفاته فى أحداث الجزء الأخير "Avengers: Endgame"؛ إلا أن شخصية "Iron Man" ستعود مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم "Black Widow" المقررعرضه العام الجارى، وسيكون من بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.

موضوعات متعلقة

«اللهم اصرف عنا البلاء».. أحمد فلوكس يعلن عن مرضه

هاشتاج «طنطاوى مات» يتصدر «تويتر».. شائعة الوفاة تطارد المشير ولا بيانات رسمية

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لافتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (صور)

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة