إيرادات فيلم «Dolittle» لروبرت داونى جونيور تتجاوز 205 ملايين دولار

وصلت إيرادات فيلم المغامرة الجديد "Dolittle"، لـ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، إلى 205 ملايين و88 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه بدور العرض المختلفة يوم 17 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 74 مليونا و788 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و130 مليونا و300 ألف دولار أمريكى حول العالم، وكانت قد وصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 175 مليون دولار أمريكى.والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.ويدور فيلم "Dolittle" حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.واشتهر الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، بأدائه لشخصية "Iron Man"، فى سلسلة Avengers، وبالرغم من وفاته فى أحداث الجزء الأخير "Avengers: Endgame"؛ إلا أن شخصية "Iron Man" ستعود مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم "Black Widow" المقررعرضه العام الجارى، وسيكون من بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.