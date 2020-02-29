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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب ترامب السابق يكشف السر: «هكذا خدعت الرئيس بطعامه»

السبت 29/فبراير/2020 - 07:52 ص
جريدة الدستور
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يعشق دونالد ترامب الوجبات السريعة غير الصحية التي تسبب زيادة الوزن، مثل شطائر البرجر والبيتزا والبطاطا المقلية مع المشروبات الغازية، إلا أن طبيبه السابق كشف عن حيلة ذكية كان يحاول من خلالها مساعدة الرئيس الأمريكي، من دون أن يعلم، على إنقاص وزنه.

ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن روني جاكسون طبيب ترامب السابق، الذي يسعى الآن للفوز بعضوية الكونجرس عن الحزب الجمهوري، كان يخفي الخضراوات الصحية في الطعام غير الصحي لترامب، لتجنب أضرار الأخير وإبطاء وتيرة اكتسابه للوزن.

وقال«جاكسون»، وهو أيضًا عسكري سابق، إنه كان يضيف القرنبيط «خلسة» إلى البطاطا المهروسة، مضيفًا أنه سعى لوضع أجهزة لإجراء التدريبات الرياضية في البيت الأبيض.

وكان «جاكسون» يأمل أن يخسر الرئيس من 5 إلى 7 كيلوجرامات من وزنه، لكنه كان يصاب بالإحباط عندما يكتشف أن ترامب يكتسب المزيد من الوزن.

وقال: «التدريبات لم تسر أبدًا كما أردت، لكننا كنا نعمل على نظامه الغذائي، كنا نجعل الوصول إلى المثلجات (الآيس كريم) أكثر صعوبة، ونضيف القرنبيط إلى البطاطا المهروسة».

وأحيانًا ما ينشر ترامب صورًا له وهو يتناول الوجبات السريعة من أشهر المطاعم الأمريكية، مثل «ماكدونالدز، وكنتاكي، وبرجر كينج، زونديز».

وعندما سئل «جاكسون» كيف يمكن لشخص يتناول كميات كبيرة من مثل هذه الأطعمة ويبدو في هيئة ترامب، عقب فوزه بالانتخابات عام 2016، قال الطبيب: «إن بعض الأشخاص لديهم جينات جيدة».

وتابع: «لو أنه كان يتبع نظامًا غذائيًا أكثر صحية خلال العشرين عامًا الأخيرة، لكان بإمكانه العيش حتى سن 200 عام»، علمًا أن ترامب كان الأكبر سنًا بين رؤساء الولايات المتحدة وقت تسلم الحكم، حيث كان عمره 70 عامًا.

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