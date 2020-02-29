رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيطاليا

السبت 29/فبراير/2020 - 03:42 ص
جريدة الدستور
طباعة
نصحت الولايات المتحدة مواطنيها، أمس الجمعة، بتجنب «السفر غير الضروري» إلى إيطاليا، التي تعتبر مقصدًا رئيسيًا للسياح الأمريكيين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، في بيان، إنها «توصي المسافرين بتجنب كل سفر غير ضروري إلى إيطاليا»، حيث إن «هناك إمكانية محدودة للرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة بالفيروس في البلد الأوروبي».

ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها المتعلق بالسفر إلى إيطاليا، ناصحة رعاياها بإعادة النظر في توجههم إلى هناك.

وإيطاليا واحدة من بؤر المرض على مستوى العالم، إلى جانب الصين، منشأه الرئيسي، وكوريا الجنوبية وإيران.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أمس الجمعة، إن 4 أشخاص آخرين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 21، بينما قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض من 650 الخميس إلى 821 الجمعة.

وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا في منطقتي لومبارديا وفينيتو، وجعلها الدولة الأكثر تضررًا به في أوروبا، كما أدى إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي.

وقالت حكومة منطقة لومبارديا، إنها ستطلب من الحكومة الإبقاء على إجراءات مكافحة الفيروس لأسبوع آخر على الأقل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش التركى يقصف معامل الدفاع السورية جنوب حلب

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لافتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (صور)

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة