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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا: سنقف أمام طموح أردوغان بإحياء الخلافة العثمانية

السبت 29/فبراير/2020 - 05:30 ص
جريدة الدستور
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أكد مبعوث سوريا الدائم لدى مجلس الأمن، بشار جعفري، أن سوريا ستقف أمام طموح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإحياء الخلافة العثمانية عبر تدخله السافر داخل الأراضي السورية.

وقال جعفري خلال إحاطة له بمجلس الأمن الدولي: "النظام التركي عمل لسنوات على استقدام وتدريب وتسليح آلاف الإرهابيين وسهل تسللهم إلى سوريا وخطط لجرائمهم ووفر لهم الدعم العسكري والسياسي والإعلامي".

وأضاف: " سوريا ترفض ممارسات النظام التركي واعتداءاته التي يشنها على الأراضي السورية دعما للإرهاب وسعيا لتحقيق أوهامه في إحياء السلطنة العثمانية الغابرة".

وتابع جعفري: "أردوغان حول جيشه إلى ذراع لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وأبرز دليل على ذلك هو قتال المليشيات التركية بجانب إرهابيين داخل الأراضي الليبية".

واستطرد قائلًا: " سوريا تطالب الدول الأوروبية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وعدم الانخراط في صفقات معيبة مع النظام التركي المارق على حساب الشعب السوري".

وقال: " سوريا ترفض قيام نظام أردوغان المجرم باستخدام المدنيين السوريين وقودا في حربه عليها أو استخدامهم أداة للضغط على الدول الأوروبية وابتزازها".

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