رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 6 لاعبين بنادى سباهان أصفهان الإيرانى بفيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:10 ص
جريدة الدستور
طباعة
كشفت تقارير صحفية عن إصابة 6 لاعبين من صفوف فريق سباهان أصفهان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن وكالة مهر الإيرانية الرسمية التى أفادت تعرض 6 لاعبين من النادى الإيرانى للإصابة بالفيروس الخطير الذى يهدد العديد من الدول.

كان الاتحاد الاسيوى لكرة القدم، قد أعلن تأجيل مباراتى الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى والأهلى السعودى مع الشرطة العراقى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، خوفا من فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير فى قارة آسيا بالأشهر الأخيرة.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوى لكرة القدم بتأجيل مباراة الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى والأهلى السعودى مع الشرطة العراقى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم، كما قرر الاتحاد الآسيوى تأجيل مباراة النصر السعودى مع ساباهان الإيرانى، والتعاون السعودى مع بيروزى الإيرانى للسبب ذاته.

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن المباريات الدولية في مارس المقبل ستكون تحت التهديد بسبب فيروس كورونا، لكنه يتمنى ألا تتأثر بطولة أوروبا أو دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وقال: "لا أستبعد أي شيء في الوقت الحالي أتمنى ألا نسلك أبدا هذا الاتجاه وسيكون من الصعب إيقاف منافسات بشكل عالمي لأن الوضع مختلف في كل دولة".

موضوعات متعلقة

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بسبب «كورونا».. السعودية تعلق دخول مواطنى دول التعاون إلى مكة والمدينة

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

image description

الزمالك يهزم الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لافتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (صور)

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة