السيطرة على حريق محدود بنادى زفتى الرياضى (صور)

شهد المبني الإداري الملحق بنادي زفتي الرياضي بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، المنطقة التابعة لدائرة قسم شرطة زفتي، نشوب حريق محدود في بعض المخلفات الموضوعة داخل المبني في الدور الذي كان يُستغل كفندق لإقامة لاعبي كرة القدم.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من إدارة نادي زفتى الرياضي بنشوب حريق داخل المبنى الواقع به المكاتب الإدارية وغرفة طباعة الكارنيهات، في المكان الواقع بالدور الثاني علوي والمطل على ملعب كرة السرعة، مواجهًا للنيل والذي كان يُستغل كفندق لإقامة لاعبي كرة القدم عندما كانت تلعب زفتي في "الممتاز ب".على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية وسيارات المطافي إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق، وتم إخطار النيابة العامة.