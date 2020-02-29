ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفى للمهندسين بالشرقية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المستشار كمال السماحي، إنتهاء عملية الفرز، وإعلان الفائزين فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة الشرقية.وقال أعلن الدكتور مهندس تامر سامى جعفر نقيب مهندسين الشرقية إن، إجمالى الأصوات الصحيحة اليوم 1659 والأصوات الباطلة 192 صوت، وأن الفائزين بالمقاعد هم كلًَا من: المهندس محمد جاويش، والمهندس مدحت علي، والمهندس جلال القادري على مقاعد المدنى، والمهندسة دلال ابو شوشة، والمهندسة سامية جبر، على مقاعد الميكانيكا، والمهندسة رانيا عامر، والمهندس محمود علي، على مقعد الكهرباء.يذكر أنه قد تنافس 50 مرشحًا من أبناء النقابة الفرعية بالمحافظة، على 7 مقاعد، بموجب 23 مهندس مدني، يتنافسون على 3 مقاعد، و14 مهندس كهرباء، يتنافسون على مقعدين، و13 مهندس ميكانيكا، يتنافسون على مقعدين، فيما يتم التنافس بين أعضاء النقابة العامة بين آلاف المهندسين، وتمت الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل.