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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وفد رئاسة الطائفة الإنجيلية يقدم واجب العزاء لأسرة مبارك

السبت 29/فبراير/2020 - 01:05 ص
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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أوفد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي.

ترأس الوفد الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس عاطف سيدهم، رئيس كنيسة المثال، والنائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، والأسقف يوسف شحاتة، عضو المجلس الملي، والقس ستيفن سعيد إبراهيم، ممثلًا عن كنيسة الإيمان، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ.

يذكر أن رئيس الطائفة في جولة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية من المقرر أن تشمل عدة ولايات أمريكية منها واشنطن ونيويورك، ومقابلة مع عدد من القيادات الأمريكية وقيادات الكنائس والمجتمع المدني البارزة.

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