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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوظبى تعلن خلو 167 من مخالطى مصابى طواف الإمارات من «كورونا»

السبت 29/فبراير/2020 - 12:21 ص
باقي مراحل طواف الإمارات
باقي مراحل طواف الإمارات ألغيت بسبب اكتشاف حالتي «كورونا»
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في أبوظبي، أمس الجمعة، خلو عدد من مخالطي الحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد في طواف الإمارات، من الفيروس، مشيرة إلى أنها لا تزال تتابع باقي المخالطين.


وقالت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الصحة الإماراتية والجهات المختصة، إنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بشأن جميع المشاركين في سباق طواف الإمارات المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد، اللتين تم الإعلان عن إصابتهما يوم الخميس، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الدائرة، في بيان لها، أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ167 شخصًا، وأثبتت خلوهم من الفيروس، وأكدت أنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات المقبلة.

ومساء الخميس، قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات، بعد اكتشاف إصابة حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرق من الجنسية الإيطالية.

وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظًا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين، التي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية.

وكشفت وزارة الصحة، أنه سيتم إخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين وإداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة، للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.

وانطلق طواف الإمارات الذي يتألف من 7 مراحل، الأحد، وأقيمت مرحلته الخامسة الخميس، وكان من المفترض أن يختتم اليوم السبت.

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