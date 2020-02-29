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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة عن مكافحة آفات النخيل بالوادى الجديد (صور)

السبت 29/فبراير/2020 - 12:09 ص
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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عقدت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ندوة عن العمليات الفنية التي تجرى على رأس النخلة وآفات النخيل، وخاصة سوسة النخيل الحمراء، بالجمعية الخيرية بالمعصرة مركز الداخلة بالوادي الجديد، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن أمانة.

حضر الندوة عبد المنعم نصر نائب ثاني مركز الداخلة، ورئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة المحاسب كامل محمد إبراهيم، وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن أيمن حنفي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمعصرة.

حاضر في الندوة الدكتور محمد كمال رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأستاذ بقسم الناخرات ومدير معمل بحوث سوسة النخيل، والخبير الوطني لمكافحة آفات النخيل بمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

كما حاضر في الندوة أيضًا، الدكتور يوسف دياب رئيس المعمل المركزي لأبحاث النخيل، عضو الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل، والدكتورة ألفت السيد السيد عرفة باحث بقسم بحوث ناخرات الأخشاب والنمل الأبيض وسوسة النخيل، وعضو الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل، كما حاضر الدكتورة إيمان الرهيوي باحث بقسم بحوث ناخرات الأخشاب والنمل الأبيض وسوسة النخيل، وعضو الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل.

وتضمنت الندوة مناقشات عن أحدث الوسائل العلمية التي يتم تطبيقها لرعاية أشجار النخيل، وكيفية العناية بها على مختلف مراحل محصول التمور حتى موعد الحصاد، وعن أهمية وجودة المنتج من تمور الوادي الجديد وقدرته على تحقيق المنافسة القوية على مستوى الجمهورية والمنطقة العربية، حيث يتم تصدير المنتج لعدد من الدول العربية ودول شرق آسيا.

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