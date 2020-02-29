المطربة هبة يوسف تتألق خلال جلسة تصويرية (صور)

ارتدت المطربة هبة يوسف أحدث تصاميم مصممة الإكسسوارات همسة أحمد، والتى تتميز بالغموض والأناقة، بما يتناسب مع الفستان الأسود الذي اختارته أثناء الجلسة التصويرية، والذي يتماشى أيضا مع أغانيها الحزينة التى أحدثت ضجة كبيرة عندما اجتاحت الأسواق على مر سنوات.وشمل اللوك أقراط، وخاتم من كريستال عصفور، ومطلي بالفضة، والبوكية الأسود من ورود مختلفة، ما أضاف البهجة أثناء الجلسة التصويرية.تيجان الملكاتوتصمم همسة التيجان الملكية للعرائس، ولمسابقات ملكات الجمال، فالتاج ليس مجرد إكسسوار تقليدي، بل يتم تنفيذه بجودة عالية، وبأدوات تتميز بخامات عالية، ويتم التركيز على أن تخرج هيئته فى أجمل وأرقى صوره، لإيصال رسالة خاصة تدل على رقىّ وتميّز من ترتديه، ويحملها مسئولية كبيرة، وهي أن تؤدي دورها الفعال في المجتمع، وأن تجتهد في تطوير نفسها في نطاق أوسع، وتثبت أنها تستحق ارتداءه خاصة إذا كانت ملكة جمال مصر.وتُقدم العرائس أكثر على التاج الملكي، ويُصمم إكسسوار خاص لها، بحجم معين وخامات فاخرة، أما الأزياء الكاجوال فتعتمد على تيجان القماش أو الكريستال واللولى الملون، وتكون خامته «مط» دون لمعة.موضة إكسسوارت2020وتيجان اللولي هى السمة الأكبر لموسم الزفاف في ٢٠٢٠، والكريستال الروز والذهبي هما الأكثر ظهورًا على الساحة، كذلك توجد قطع من التل والجوبير المطرز والريش والأقراط الكبيرة.ويمكن للفتيات أن يستلهمن الأجدد من مدونات الموضة، أو من فنانة بعينها فى مسلسل ما، على الرغم من أن أغلبهن يتجهن إلى محاكاة أجواء زفاف «البلوجرز»، ويطلبن نفس بوكيهات ورودهن التي تبدو طبيعية من الكريستال واللولي والريش والفراشات والورد الملون.