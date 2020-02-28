«الكاثوليكى للسينما» يمنح جائزة المراكز الخاصة للمخرج عمر عبد العزيز

منح المركز الكاثوليكي للسينما المصرية جائزة المراكز الخاصة للمخرج القدير عمر عبد العزيز، خلال فعاليات افتتاح الدورة 68 لمهرجان المركز الكاثوليكي.تأتي تلك الجائزة للمخرج القدير عمر العزيز، لموهبته الفريدة وقدرته على نقل صورة حية واقعية للمجتمع المصري من خلال الكاميرا بحرفية عالية.وقررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة للمخرج القدير الراحل سمير سيف.كانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ68، اختتمت أعمالها الأربعاء 29 يناير 2020 الماضي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مشاهدة الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام.واستقرت اللجنة على 5 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 32 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا عام 2019، وهي (بحسب تواريخ عرضها):1- فيلم «الضيف» للمخرج هادي الباجوري.2- فيلم «جريمة الإيموبيليا» للمخرج خالد الحجر.3- فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة.4- فيلم «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة.5- فيلم «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت.تشكّلت لجنة الاختيار هذا العام برئاسة الأب بطرس دانيال، والسيناريست عاطف بشاي، وعضوية الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسي، والمخرج هاني لاشين، والمونتيرة غادة جُبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.