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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الأوقاف: العلم مقدم على الدين في حكم منع صلاة الجمعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:48 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه فيما يتعلق بمنع صلاة الجمعة من عدمه فإن هذا القرار لا يسبق فيه الرأي الديني رأي العلم والاختصاص، فإذا قررت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بأن الأمر خطير، فإن الأمر ما يسري على العمرة يسري على صلاة الجمعة والجماعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن الأمر يسري على كرة القدم وكافة التجمعات فى حال قرر أهل الاختصاص ذلك، فإن الرأي الديني يتبعه.

وتابع جمعة: الأمر قيد التقييم المستمر، ولدينا أمل فى الله أن يرفع البلاء عن العالمين والبشرية جمعاء، مؤكدًا أن أي تجمع يشكل خطر على التجمعات البشرية فإن راي الدين يتبعه.

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