المركز الكاثوليكى يمنح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان زكى فطين

منح المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب، جائزة الأب يوسف مظلوم، خلال فعاليات افتتاح الدورة 68 لمهرجان المركز الكاثوليكي.وقررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة للمخرج القدير الراحل سمير سيف.كانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ68، اختتمت أعمالها الأربعاء 29 يناير 2020 الماضي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مشاهدة الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام.واستقرت اللجنة على 5 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 32 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا عام 2019، وهي (بحسب تواريخ عرضها):1- فيلم «الضيف» للمخرج هادي الباجوري.2- فيلم «جريمة الإيموبيليا» للمخرج خالد الحجر.3- فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة.4- فيلم «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة.5- فيلم «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت.تشكّلت لجنة الاختيار هذا العام برئاسة الأب بطرس دانيال، والسيناريست عاطف بشاي، وعضوية الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسي، والمخرج هاني لاشين، والمونتيرة غادة جُبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.