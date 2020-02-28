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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على نتيجة انتخابات المهندسين بدمياط

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:46 م
انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين بدمياط
حسام فهمي
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أسفرت نتائج فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة دمياط عن فوز كلًا من: المهندس محمد عجوة شعبة الميكانيكا، والمهندس سمير بحوت شعبة مدني، والمهندس محمد الخولاني شعبة مدني، والمهندس أحمد بركات شعبة مدني.

كما فازت المهندسة فاطمة كيوان، شعبة عمارة، والمهندس اسلام الحبشى شعبة الكهرباء، والمهندس ابراهيم بدران شعبة الكهرباء.

يذكر أن انتخابات المهندسين بدمياط كان قد تقدم لها ٢٨ مرشح مقسمين عبر ٤ قوائم انتخابية.

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