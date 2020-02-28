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الكرازة

«الكاثوليكى للسينما» يمنح المخرج محمد فضل جائزة فريد المزاوى

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:46 م
المخرج محمد فضل
المخرج محمد فضل
ماريان رسمى
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منح المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة فريد المزاوي، للمخرج القدير محمد فاضل، خلال فعاليات افتتاح الدورة 68 لمهرجان المركز الكاثوليكي.

تأتي جائزة فريد المزاوي للمخرج القدير محمد فضل، لاعتباره أحد أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية وأحد أقطابها، ولبصماته الواضحة وتاريخه المهني المشرف الثري بالأعمال المتميزة.

وقررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة للمخرج القدير الراحل سمير سيف.

كانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ68، اختتمت أعمالها الأربعاء 29 يناير 2020 الماضي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مشاهدة الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام.

واستقرت اللجنة على 5 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 32 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا عام 2019، وهي (بحسب تواريخ عرضها):

1- فيلم «الضيف» للمخرج هادي الباجوري.
2- فيلم «جريمة الإيموبيليا» للمخرج خالد الحجر.
3- فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة.
4- فيلم «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة.
5- فيلم «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت.

تشكّلت لجنة الاختيار هذا العام برئاسة الأب بطرس دانيال، والسيناريست عاطف بشاي، وعضوية الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسي، والمخرج هاني لاشين، والمونتيرة غادة جُبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.

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