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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية
الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:27 م
هاني شنوده
تصوير: محمود عبد الناصر
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