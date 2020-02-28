وزير الأوقاف يعلق على مسألة دخول مجدى يعقوب الجنة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن ما قام به وحققه الدكتور مجدي يعقوب يفخر به كل مصري وكل مواطن عربي وتفخر به الإنسانية، حيث يعد نموذجًا إنسانيًا راقيًا.وأضاف، ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يمكننا أن نحكم على الناس فى أى شيء إلا مسألة الجنة والنار ومن سيدخل هذه أو تلك، فليس لأحد من الخلق أن يحكم على أحد من الخلق، لأن الله لم يوكل أحدًا من خلقه لتحديد ذلك.وتابع جمعة: أن هذا جدل لا يجوز الخوض فيه، ويجب أن نترك أمر الناس لله وحده.