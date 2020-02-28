محمد صبحى يكشف عن كواليس مسرحية «انتهى الدرس يا غبى» (فيديو)

كشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن كواليس مسرحية "انتهى الدرس يا غبى"، والتي رفض المنتج مصطفى بركة إنتاجها فى البداية، ليوافق عليها بعد شهر من عرضها عليه.وأضاف الفنان محمد صبحى، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان معروفا منذ البداية أنه سيقوم بدور البطولة فى المسرحية، لافتا الى أن صديقه المؤلف لينين الرملي لجأ للمنتج مصطفى بركة لإنتاج مسرحية "انتهى الدرس يا غبي"، ولكنه رفض لاعتقاده أن الجماهير لن تشاهدها.وأوضح الفنان محمد صبحي، أن المنتج مصطفى بركة طالبه بعد مرور شهر، بإحضار رواية المسرحية لإنتاجها، لافتا إلى أن بعد شهرين من تقديم عروض المسرحية بمصر، سافر فريق العمل إلى تونس ليقدم مجموعة عروض هناك لتحقق نجاحًا منقطع النظير.كما أشار الفنان محمد صبحي، إلى أنه عند العودة مرة أخرى كان الإقبال الجماهيري لحضور عروض المسرحية كبيرًا للغاية، لدرجة أن المقاعد بالمسرح الذي يقدم به عروض مسرحياته "انتهى الدرس يا غبى" ظلت كاملة العدد لمدة عامين.جدير بالذكر أن مسرحية "انتهى الدرس يا غبى" هى مسرحية كوميدية، بطولة محمد صبحي، وهناء الشوربجي، ومحمود المليجي، وتوفيق الدقن تم إنتاجها عام 1975 من تأليف لينين الرملي وإخراج السيد راضي.