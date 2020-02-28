الزملوط يتفقد مشروع زراعة النخيل والصوب بالوادى الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع زراعي على مساحة ٢٢٣ فدان؛ لزراعة ه آلاف نخلة بطريق تنيدة منفلوط.يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لمبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.وأشاد الزملوط بالمشروع الذي ينفذ باستخدام أحدث التقنيات الزراعية ووسائل الري الحديثة.كما تفقد الزملوط، مشروع الصوب الزراعية بقرية أسمنت والذي تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية على مساحة فدان حيث يضم ٢٠ صوبه لزراعة الخضروات والفاكهة، ووجه بطرح المنتجات للمواطنين بالمنافذ المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.