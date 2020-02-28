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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مستثمرى البحر الأحمر»: حفل الكاف المقبل سيقام فى شرم الشيخ

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:10 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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افتتح كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أحدث المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، في حضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من رجال الأعمال والسياحة ومشاهير الإعلاميين المصريين والعرب، وذلك في منطقة المنتزۃ بإطلالة مباشرۃ على ساحل البحر الأحمر وجزیرۃ تیران الشهیرۃ.

وأكد «أبو على»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، على هامش الاحتفالية، أنه سيولى الاهتمام بالترويج والتسويق السياحي لشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شرم الشيخ تعتبر من أجمل المقاصد السياحية على مستوى العالم، ولهذا يجب أن تكون هناك منتجعات عالمية ترضى كافة أذواق السائحين.

وأشار «أبو علي»، إلى أنه يعمل على يكون حفل الكاف المقبل على أرض شرم الشيخ، لافتًا إلى أن محافظ جنوب سيناء يعمل كافة التسهيلات لإقامة حفل الكاف المقبل بمدينة السلام كما حدث في الغردقة.

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