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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب: «كورونا مش أباحة ومش موجود فى مصر»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:07 م
عمرو أديب
عمرو أديب
أحمد عبد الرازق
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قال الإعلامى عمرو أديب، إنه لا صوت حاليًا فى العالم أجمع يعلو على صوت "كورونا"، معلقًا "الموضوع مفيهوش هزار"، وحتى دول الخليج اتخذت مواقف واضحة فيما يتعلق برحلات الطيران وحركة السفر كإجراءات وقائية متبعة.

وأضاف أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك 20 منظمة عالمية تبحث عن علاج لفيروس "كورونا"، مشيرًا فى ذات الوقت إلى أن فيروس كورونا "ليس مصيبة ومش أباحة" حيث إن 80% من الحالات التى أصيبت تم شفاؤها.

وتابع: حتى الآن لا توجد حالات "كورونا" فى مصر "فيما عدا حالة واحدة كانت فى الحجر الصحى وخرجت بعد شفائها".

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