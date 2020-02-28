سرادق عزاء للرئيس الأسبق «مبارك» في الشرقية (صور)





حيث أقام أهالى قرية "ميت حمل" التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم سرادق عزاء لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، فى مبادرة من عمدة القرية، وبعض قيادات وشباب القرية حدادا على روحه.



أقامت مراكز وقرى محافظة الشرقية، سرادقات عامة لتلقى العزاء فى الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، وذلك مساء اليوم الجمعة، تزامنا مع العزاء الرئيسى، والذى يقام اليوم فى القاهرة.حيث أقام أهالى قرية "ميت حمل" التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم سرادق عزاء لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، فى مبادرة من عمدة القرية، وبعض قيادات وشباب القرية حدادا على روحه.

سرادق عزاء مبارك

وقال "محمد نبيل"، من أهالى القرية، إن أهالى القرية وعلى رأسهم آسر جميل، عمدة القرية أقاموا سرادق عزاء حزنا على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، باعتباره أحد رموز القوات المسلحة وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة صاحب أول ضربة جوية لنصر 1973، وهو من رفع العلم المصرى على آخر جزء كان مسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلى بأرض "طابا" المصرية.

عزاء مبارك

وأضاف "نبيل"، أن عدد كبير من أهالى مدينة بلبيس من عمد ومشايخ وعائلات وسياسيين وتنفذيين شاركوا فى العزاء الذى أقيم بأحد ملاعب الكرة الخماسية بالقرية، وشارك الشيخ القارئ بالإذاعة والتليفزيون "ياسر الشرقاوي" والقارئ الشيخ "رضا سلمان"، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ووقف عدد من الخطباء بالقرية بإلقاء كلمات رثاء على روح الفقيد، الذى قضى عمره فى حب هذا الوطن سواء كان رئيسا للجمهورية أو بعد تنحيه وكان حريصا على ألا يغادر مصر وان يعيش ويدفن فيها.

عزاء مبارك بالشرقية

وفى ذات السياق، أقام أحمد أبو زيد، أحد مواطنى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، سرادق عزاء ضخم للرئيس مبارك، وسط حضور عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال العمل العام وحشد كبير من المواطنين من اهالى مركز أبو كبير، وذلك بعد أن أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إقامته عزاء شعبيا بمسجد الشيخ النجدي بمركز أبو كبير مساء اليوم.

سرادق عزاء مبارك

يذكر أنه شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر يوم الأربعاء فى جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.