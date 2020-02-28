وزير الأوقاف: ندعو الله أن يُبعد عنا «كورونا»

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قرار السعودية بشأن تعليق رحلات العمرة مؤقتًا بسبب فيروس كورونا، حكيم وشرعي وشجاع، مضيفا أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة.وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أنه يجب أن نفر من قدر الله إلى قدر الله، ونأخذ بأسباب العلم من مصادرها المعتمدة كوزارة الصحة.وأشار إلى أن فيروس كورونا لا علاقة له بالإيمان أو الكفر، وكذلك الأوبئة عموما، والأمر كله بيد الله، ولو كان الأمر مرتبط بذلك لكان الله أبعده عن بلاد المسلمين وسلط الفيروسات والأوبئة على بلاد الكفار.واستطرد وزير الأوقاف: "يجب أن نأخذ بالأسباب وندعو الله أن يرفع هذا البلاء عن البشرية جميعها".