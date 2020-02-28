باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

يجرب العلماء في جامعة جينت في بلجيكا تجاربهم على دهون الحشرات، لتحل محل الزبدة في الفطائر والكعك، قائلين إن استخدام دهون الحشرات أكثر استدامة من منتجات الألبان.وتظهر لقطات الفيديو الخاصة بوكالة رويترز باحثون يرتدون ملابس بيضاء، وينظفون اليرقات بالماء، ويضعونها في خلاط لإنشاء دمية ناعمة رمادية ثم يستخدمون جهاز طرد مركزي لفصل زبدة الحشرات.ولفتت دايلان تسومبا سوسا المشرفة على البحث إلى أن هناك العديد من الأشياء الإيجابية حول استخدام مكونات الحشرات، لإنها أكثر استدامة، كما أن الحشرات تستخدم مساحة أقل من الأبقار، كما أنها تستخدم كميات أقل من المياه لإنتاج الزبدة.وأضافت تسومبا أثناء حديثها لرويترز وهي تحمل كعكة زبدة الحشرات المخبوزة حديثًا، أنه لا يوجد فرق عندما يتم استبدال زبدة الحليب بزبدة الحشرات فالطعم متشابه.كما تحتوي دهون الحشرات على مستويات عالية من البروتين والفيتامينات والألياف والمعادن، وينظر إليه العلماء في أماكن أخرى في أوروبا على أنه بديل صديق للبيئة ورخيص لأنواع أخرى من المنتجات الحيوانية.