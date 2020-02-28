«البحوث الزراعية»: التقلبات الجوية خطر على القمح

أكد الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أن التغيرات المناخية أصبح لها تأثير مباشر على زراعات القمح والبطاطس والطماطم والفلفل والفول وزراعات المانجو والبرتقال، لافتًا إلى ضرورة رش المركبات الوقائية لحماية الزراعات من البكتيرية والفطريات.وقال الدكتور محمد فهيم للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية (القاهرة والناس 2) إن اختلال الطقس وتغييرات المناخ الغير متوقعة خلال الساعات المقبلة، تصنع بيئة صالحة لنمو البكتريا والفطريات، وتؤدى لأصابه كثير من الزراعات مثل البطاطس بمرض التبقع البكتيرى والفول والطماطم بدودة المن، إلى جانب إصابة زراعات القمح بالأمراض الفطرية.وأوضح فهيم أنه بالنسبة للمحاصيل الحقلية والقمح التى دخلت مرحلة التزييل فيجب دعمها بمركبات الكالسيوم بورون وهى مركبات نوعية مهمة جدا للحصول على أكبر درجة من الخصوبة وأكبر قدر من الثمار، لافتا الى ان رش الزراعات بالمركبات الوقائية واستخدام المغذيات لمحاصيل القمح كمحفزات مثل الطحالب البحرية بنسبة 400 الى 500 جرام فى الفدان للوقاية من الإصابة بأي أمراض وبائية.وأضاف فهيم أنه بالنسبة لقطاع الإنتاج الحيوانى بأنواعه فهى فترة حرجة جدًا لأجسام الحيوانات التي تكون حساسة ومؤهلة للعدوى لذلك يجب مراعاة عمليات التحصين وتكثيف التغذية.