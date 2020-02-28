لبنان يعلق الدراسة بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة التربية اللبنانية، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة من 29 فبراير إلى 8 مارس كإجراء احتياطي لمنع تفشي فيروس "كورونا"، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في خبر عاجل.وأعلنت السلطات الطبية في لبنان في وقت سابق من اليوم تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس "كورونا" لشخص يحمل الجنسية السورية، وإدخاله وحدة العزل الطبية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.